Spider-Man: Across the Spider-Verse, ogni mondo avrà un'animazione a sé nel film Sony

Dopo il Multiverso del MCU in Spider-Man: No Way Home, adesso non vediamo l'ora di vedere cosa combinerà Miles Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse Pt. 1, che arriverà quest'anno sugli schermi. E intanto i produttori del film ci anticipano che vedremo tanti stili d'animazione differenti.

Se il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse Pt. 1 vi ha riempito di entusiasmo e voglia di vedere il nuovo film animato di Spider-Man targato Sony, aspettate di leggere le parole di Phil Lord e Christopher Miller sulla pellicola!

I produttori e sceneggiatori del film hanno infatti rivelato che le animazioni del sequel saranno ancora più folli di quelle di Spider-Man: Un Nuovo Universo:"È, come ha detto anche Phil, un sequel molto ambizioso, perché non volevamo semplicemente ripetere ciò che avevamo fatto in precedenza".

Ma non solo... Aspettatevi anche di vedere tanti stili d'animazione differenti: "E quindi l'idea che avremmo visto diverse dimensioni ci ha davvero aperto le porte per delle opportunità artistiche senza precedenti, come l'avere uno stile artistico diverso per ogni mondo che incontreremo e essere in grado di spingere ancora più in là gli animatori di ImageWorks per sviluppare un modo che permetta di dare a ogni dimensione la sensazione che sia stata realizzata da una mano differente".

"Vedere lo sviluppo di tutto ciò ti lascia senza fiato, e davvero, è la ragione per cui continuiamo a farlo, perché è così difficile ottenere ciò che desideri" hanno concluso i due.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Pt. 1 arriverà il 7 ottobre 2022 nelle sale.