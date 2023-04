Spider-Man: Across the Spider-Verse, è Miles contro tutti nel nuovo teaser!

Le cose non vanno sempre nel migliore dei modi quando hai a che fare con infiniti universi: a impararlo a sue spese sarà ancora una volta il povero Miles Morales in questo Spider-Man: Across the Spider-Verse, che stando a quanto vediamo in queste ore metterà il nostro eroe in condizione di non doversi guardare soltanto dai nemici.

Mentre si vocifera dell'arrivo di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland nel trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, infatti, un nuovo, breve teaser del film animato sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo ci mostra il personaggio interpretato da Shameik Moore intento a fuggire da un esercito di Uomo Ragno provenienti, immaginiamo, ognuno dal proprio universo.

Non sappiamo quale sia il motivo per il quale il nostro Miles abbia fatto arrabbiare tutti i suoi simili: la trama di questa prima parte di Spider-Man: Across the Spider-Verse è ancora tenuta sotto chiave da Sony, ma dopo le meraviglie mostrateci dal capitolo precedente non possiamo, ovviamente, che avere piena fiducia nel team che darà vita alle nuove avventure del nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere. E voi, cosa vi aspettate dal continuo della saga? Diteci la vostra nei commenti! Sony, intanto, ha già annunciato un nuovo spin-off sullo Spider-Verse.