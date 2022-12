Spider-Man Across the Spider-Verse, Miles Morales vs Spider-Man 2099 nella nuova immagine!

E' stata pubblicata online una nuova immagine promozionale di Spider-Man Across the Spider-Verse in cui vediamo Miles Morales confrontarsi con Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099. Fin dal primo trailer si può vedere chiaramente l'astio che guida le azioni della versione futuristica del personaggio.

Già comparso nella post credit del primo film, Miguel, dalle poche immagini promozionali viste, sembra particolarmente arrabbiato. Non viene chiarito il motivo ma pare che, ad un certo punto di questo secondo capitolo, vedremo Miles Morales e Spider-Man 2099 confrontarsi in qualche scontro fisico (come già possiamo capire dall'immagine promozionale). Già alla fine del primo film Miguel era in possesso di una specie di orologio capace di farlo viaggiare nel multiverso.

Tra le tantissime versioni di Spider-Man che vedremo, in Across the Spider-Verse ci sarà anche Spider Sun versione disabile di Spider-Man colpita da una particolare sindrome che intacca articolazioni e tessuti connettivi. Questa sarà solo una delle tantissime relatà con cui Miles Morales sarà costretto a confrontarsi. Miguel O'Hara (doppiato da Oscar Isaac) sembrerebbe essere quella più ostile e meno incline al dialogo. Ma per quale motivo? Non ci resta che aspettare il film per scoprirlo.

Gli sceneggiatori di Spider-Man Across the Spider-Verse hanno parlato de La Macchia definendolo addirittura il villain perfetto per un film di questo tipo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!