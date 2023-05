Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales protagonista... anche al Burger King!

Tra un paio di settimane Miles Morales approderà al cinema con Spider-Man: Across the Spider-Verse ma nel frattempo è ufficiale un altro debutto del personaggio Marvel. Appuntamento fisso al Burger King! La catena di fast-food ha annunciato un nuovo whopper 'spider-verse', interamente dedicato al nuovo film animato.

Si tratta di una delle tante iniziative promozionali che riguardano il film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar al miglior film d'animazione. Da pochi giorni sono disponibili i biglietti di Across the Spider-Verse.



Il film sarà seguito nel 2024 da Beyond the Spider-Verse che chiuderà la trilogia. Nel frattempo potrete gustare il secondo capitolo anche al fast-food:"Come il numero infinito di universi che possono essere esplorati nel prossimo capitolo del franchise di Spider-Man, i fan di Burger King possono scoprire nuovi ed entusiasmanti modi per personalizzare le voci del menu di Spider-Verse. Questa co-promozione ci consente di riunire il meglio di entrambi i mondi, creando innumerevoli possibilità per gli ospiti di fare a modo loro e governare il loro Spider-Verse" ha dichiarato Pat O'Toole, capo dell'area marketing di Burger King.



Lo speciale hamburger sarà disponibile a partire dal 15 maggio e dovrebbe rimanere nel menu della catena fino al 21 giugno, comprendente anche una tazza speciale con il marchio del film.

Scoprite tutti i ragni di Spider-Man: Across the Spider-Verse nel trailer.