Spider-Man: Across the Spider-Verse, il Miles Morales del film vuole entrare nell'MCU!

Si parla da tempo della possibile introduzione di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe: mai apparso in un progetto live-action, il personaggio protagonista di Spider-Man: Across the Spider-Verse è in effetti una delle incarnazioni più apprezzate dell'Uomo Ragno da parte dei fan. Perché, allora, non pensare proprio a Shameik Moore?

Già protagonista del precedente Spider-Man: Un Nuovo Universo, il giovane attore volto del personaggio recentemente apparso in compagnia di Gwen Stacy in alcune foto del film ha d'altronde già espresso il suo interesse in un possibile esordio nel franchise che, per ora, vede ancora Tom Holland nel ruolo del nostro arrampicamuri preferito.

"Penso che tutti siano convinti che sarei un ottimo Miles Morales. Credo lo pensi anche Tom Holland. Penso dipenda molto da che età vogliono che Miles abbia nel momento in cui decideranno di fare un film live-action su di lui. Questa è la discriminante che potrebbe portarmi o meno a interpretarlo" sono state le parole di Moore.

L'attore di Spider-Man: Across the Spider-Verse, d'altronde, ha ben otto anni in più rispetto a quelli segnati dalla carta d'identità di Tom Holland all'epoca dell'esordio in Spider-Man: Homecoming. Gli Studios accetteranno l'idea di un Miles già non più adolescente? Staremo a vedere! Sony, intanto, potrebbe aver confermato la presenza di Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse.