Spider-Man Across the Spider-Verse: Miles è in fuga nelle nuove copertine di Empire!

Le nuove copertine di Empire svelano finalmente qualcosa in più di Spider-Man Across the Spider-Verse nel vengono svelati alcuni nuovi ingresso di questo attesissimo secondo capitolo. Oltre a Miles Morales, il pubblico incontrerà innumerevoli varianti del personaggio più o meno minacciose.

Miles è, ovviamente, al centro della copertina seguito a ruota da altre versioni del personaggio tra cui The Bombastic Bag-Man e Spider-Man: Unlimited. Insomma, già dalle nuove copertine di Empire si può tranquillamente capire che il pubblico sarà investito da tantissime "variazioni" dell'eroe più o meno collaborative e che, in un modo o nell'altro, dovranno interagire con Miles Morales. Tra tutte la più importante sembra essere Spider-Man 2099 che, almeno dal trailer, sembra essere particolarmente arrabiato con il protagonista per un motivo non ancora chiaro.

Mentre è stato svelato l'attore che doppierà Spider-Man India in Spider-Man Across the Spider-Verse, si conferma il ricchissimo cast vocale di questo secondo capitolo che segnerà il ritorno di Shameik Moore come voce di Miles Morales insieme a Jake Johnson e Hailee Steinfeld che torneranno a doppiare Peter B. Parker e Gwen. Si aggiunge Oscar Isaac che, dopo un brevissimo cameo nella scena post credit del primo film, sarà la voce di Miguel O'Hara aka l'imprevedibile e futuristico Spider-Man 2099.

Secondo alcuni rumor una delle grandi novità di questo secondo capitolo dovrebbe essere la presenza dello Spider-Man di Tom Holland in Across the Spider-Verse. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!