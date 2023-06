Spider-Man: Across the Spider-Verse, le migliori 5 Varianti di Peter Parker viste nel film

Dopo aver dato un'occhiata a tutti i camei segreti di Spider-Man: Across the Spider-Verse, elenchiamo le 5 migliori Varianti di Peter Parker apparse nel secondo capitolo della saga animata di Sony Pictures dedicata a Miles Morales.

Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo che il seguente articolo è contrassegnato come SPOILER quindi passate ai prossimi paragrafi a vostro rischio e pericolo:

Spider-Mobile : nei fumetti la Spider-Mobile viene creata da Spider-Man insieme al suo migliore amico, la Torcia Umana dei Fantastici Quattro, ma si tratta di un'auto mal progettata che fu presto dimenticata. Tuttavia una Spider-Mobile senziente appare nel crossover a fumetti 'Spider-Verse', si tratta di Peter Parkedcar di Terra-53931.

LEGO Spider-Man : una delle sorprese più divertenti di tutte il film, LEGO Spider-Man appare in una scena a lui interamente dedicata e si configura come una diretta citazione all'acclamato The LEGO Movie diretto da Phil Lord & Chris Miller, produttori della saga di Miles Morales.

Web-Slinger : uno Spider-Man pistolero proveniente da Terra 31913 che risponde al nome di Patrick O'Hara/"Ponderosa" Parker e che si sposta in sella al suo fedele cavallo Widow (anche lui dotato di poteri ragneschi, nei fumetti frutto di un esperimento del dottor Morbius). Nel film il suo cameo offre l'opportunità di una divertente citazione tutta clinteastwoodiana.

Spider-Rex : se pensate che un cavallo con i poteri di Spider-Man sia strano, sappiate che il Multiverso nasconde da qualche parte anche un dinosauro con i poteri dell'amichevole supereroe di quartiere. Nei fumetti, Ptar Ptarker era uno pteranodonte in una realtà preistorica quando un meteorite contenente ragni alieni si schiantò su Terra 66 e oltre a donargli i poteri di Spider-Man lo portò anche a scambiarsi il corpo col suo nemico giurato, il T-Rex Norrannosaurman. Che belli i fumetti.

Bombastic Bag-Man: Bag Man, ovvero il classico Peter Parker con una busta della spesa con i fori per gli occhi al posto della maschera, è una variante del Peter Parker dei fumetti e anche una citazione ad un momento storico della saga della Marvel Comics. Ai tempi del simbionte alieno Venom, Peter si fermò al quartier generale dei Fantastici Quattro per un controllo medico organizzato da Reed Richards, ma poiché doveva ancora nascondere la sua identità segreta, Peter decise di indossare un sacchetto di carta in testa e farsi chiamare Bombastic Bag-Man.

