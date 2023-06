Spider-Man: Across the Spider-Verse batte Super Mario, miglior esordio per Sony Animation!

Dopo l'ottima partenza di Spider-Man: Across the Spider-Verse nelle anteprime di giovedì in Nord-America, il nuovo film animato di Sony Pictures ha preso il volo nella giornata di venerdì e ha preparato la strada per un dominio totale sull'intero week-end.

Dopo aver segnato il secondo miglior giovedì di sempre dietro solo a Gli incredibili 2, Spider-Man: Across the Spider-Verse è diventato il più grande successo al box office per Sony Pictures Animation, guadagnando la bellezza di 51,7 milioni nel suo giorno di apertura venerdì 2 giugno, in cui è stato in programmazione in 4.313 sale. L'incasso per il giorno di debutto è il migliore di tutto il 2023 sia tra live-action che animazione ed è perfino superiore a quello di Super Mario Bros, che è attualmente l'incasso migliore dell'anno. Le nuove stime puntano ad un weekend di apertura da oltre 113 milioni, più del triplo dell'esordio da 35 milioni di dollari del suo predecessore del 2018, Spider-Man: Un nuovo universo. Le proiezioni d'inizio settimana avevano previsto un'apertura da 80 milioni, letteralmente spazzate via: un cambio di marcia che ci ricorda ancora una volta quanto quella del box office non sia assolutamente una scienza esatta.

A tal proposito vale la pena ricordare che, prima di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il record per il miglior debutto per un film Sony Animation risaliva al 2015 e apparteneva all'incasso da 48,4 milioni di dollari di Hotel Transylvania, superato di circa tre milioni dal nuovo capitolo della saga di Miles Morales. Secondo gli analisti, ora che il film vanta una A su CinemaScore e punteggi Rotten Tomatoes del 95% di critica e del 97% di pubblico, è possibile che l'incasso dell'intero week-end possa salire anche a 125 milioni, anche grazie ad un aumento delle vendite per i matinée di sabato e domenica.

