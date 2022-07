Spider-Man: Across the Spider-Verse, il merchandising anticipa un nuovo uomo-ragno!

Il nuovo merchandising del prossimo Spider-Man: Across the Spider-Verse ci rivela un nuovo eroe che si unirà agli altri personaggi per il sequel animato di Sony.

Spider-Man: Into the Spider-Verse ha visto Miles Morales di Shameik Moore collaborare con varie versioni di Spider-Man, come il Peter B. Parker di Jake Johnson, Spider-Gwen di Hailee Steinfeld e Spider-Man Noir di Nicolas Cage. Ma da come sappiamo, in Across the Spider-Verse vedremo ben 240 personaggi, molti di più rispetto al primo capitolo.

Come svelato dalle ultime immagini emerse online, uno dei nuovi eroi che vedremo nella pellicola sarà Hobie Brown – Spider-Punk. Potete vedere le foto in calce alla notizia.

Nei fumetti, l'anarchico Spider-Punk viene dalla Terra-138, dove usa i suoi poteri da ragno e la sua ascia per combattere i nemici. Sembra che Across the Spider-Verse vedrà Hobie Brown insieme a Miles Morales, dato che la sua maschera e la sua chitarra sono già state avvistate sugli scaffali dei negozi.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e da una sceneggiatura scritta da Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham, il film presenta le voci di Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac e Issa Rae .

Spider-Man: Across The Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023.