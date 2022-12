Spider-Man: Across the Spider-Verse, la Macchia sarà il villain dei prossimi due film!

Miles Morales sta per tornare. In occasione dell'ormai vicinissima uscita del nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, tantissimi fan hanno iniziato a farsi domande riguardo il villain del film. Le prime conferme sono arrivate direttamente dal regista che ha parlato anche delle prossime pellicole.

Se il primo film era incentrato sul ruolo di Kingpin come villain, il secondo renderà la tematica del multiverso ancor più centrale. La presenza di Spider-Man 2099 conferma solo quanto il passaggio da un universo all'altro (e da uno stile all'altro) sarà sempre più fondamentale. Il regista, proprio parlando di questo, ha svelato il potenziale de La Macchia, annunciando il suo ruolo da villain nei prossimi due film.

"La Macchia è un cattivo interessante perché sembra uno scherzo, ma quando guardi davvero i suoi poteri, c'è un potenziale incredibile" ha detto Kemp Powers parlando anche dell'uscita del nuovo trailer di Spider-Man Across: the Spider- Verse. "La sua capacità di aprire portali attraverso le dimensioni lo rende perfetto per Spider-Verse. È il cattivo dei prossimi due film... e diciamo solo che La Macchia e Miles sono collegati in modi sorprendenti". Ancor più del primo capitolo, si conferma un cast all star che comprenderà Oscar Isaac (che già aveva prestato la voce a Spider-Man 2099), Daniel Kaluuya e Jason Schwartzman (che doppierà La Macchia).

Secondo quanto trapelato, Spider-Man Across the Spider-Verse avrà ben 6 stili d'animazione differenti, battendo lo già visivamente incredibile primo capitolo per varietà di disegni e animazione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!