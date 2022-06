Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco Macchia nella nuova immagine ufficiale!

Nel caso in cui la reunion di villain vista in Spider-Man: No Way Home non dovesse esservi bastata, Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbe essere il film che fa per voi: il secondo capitolo della saga animata Marvel si preannuncia parecchio promettente in tal senso, come conferma la nuova foto ufficiale rilasciata proprio in queste ore.

Le premesse, d'altronde, erano già delle migliori: Spider-Man: Across the Spiderverse vanterà 240 personaggi animati e ben 6 universi, con un materiale a cui attingere praticamente sterminato: la foto di cui sopra ce ne dà quindi un piccolo assaggio, presentandoci uno dei villain che vedremo all'opera in questo primo sequel del film premio Oscar.

A fare la sua comparsa nella nuova immagine ufficiale di Spider-Man: Across the Universe, oltre all'Uomo Ragno di Miles Morales e alla Spider-Gwen interpretata da Hailee Steinfeld, è infatti The Spot (noto in Italia come La Macchia), aka Johathan Ohnn, uno dei principali collaboratori di Kingpin con cui il povero Miles Morales dovrà avere a che fare stavolta.

Il post del profilo Instagram ufficiale del film ci svela inoltre anche il doppiatore di Spot, vale a dire Jason Schwartzman (Marie Antoniette, Scott Pilgrim vs the World, ma anche praticamente tutta la filmografia di Wes Anderson). Cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, cosa vedremo nei primi 15 minuti di Spider-Man: Across the Spider-Verse.