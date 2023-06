Spider-Man: Across the Spider-Verse, Issa Rae elogia le 'conoscenze da nerd'

La star Issa Rae, interprete di Jessica Drew in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha approfittato di un'intervista per sottolineare quanto il suo personaggio sia speciale: nello specifico, la sua breve analisi ha considerato tanto gli aspetti narrativi quanto quelli produttivi.

Così ha dichiarato l'attrice, ricordata anche per The Loverbirds, Insecure e il film di prossima uscita Barbie. "Sai, è davvero entusiasmante come i produttori abbiano usato le loro conoscenze da nerd per incorporare la grafica nel personaggio di Jessica Drew, ora incinta, incredibilmente ca**uta su una motocicletta. Cosa che mi ha spaventato davvero molto" ha riso. "Penso sia davvero speciale. E anche l'unica Spider-Persona a non indossare la maschera, salva il mondo senza avere nulla da nascondere". Inoltre, l'attrice sarebbe entusiasta di partecipare nel recentemente annunciato live-action di Miles Morales.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justi K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel del film d'animazione del 2018 (vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe). La storia racconta le avventure del protagonista e degli altri personaggi, ora impegnate contro il temibile criminale Spot (Macchia in italiano).

Nel cast, oltre a Issa Rae, ricordiamo Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Gwen) e Brian Tyree Henry (Jefferson Davis). Uno spin-off con protagoniste femminili è attualmente in lavorazione: stando alle parole del produttore Avi Arad, potremo assistere allo spin-off in questione molto priva del previsto.

Il film è in sala dal 1° giugno 2023. Cosa ne pensiamo del nuovo capitolo della saga? Per scoprirlo, non perdetevi la recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, un degno erede del predecessore.