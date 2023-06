Spider-Man: Across the Spider-Verse, iniziamo a capirci qualcosa sulle varie versioni

In precedenza gli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse avevano confermato che il nuovo film di Miles Morales sarebbe arrivato nelle sale in diverse versioni 'alternative', ognuna con una sua specifica particolarità, e dopo un mese di programmazione iniziamo finalmente a capirci qualcosa.

Come segnalato su Reddit nel post che potete trovare in calce all'articolo, infatti, vengono elencate alcune delle differenze tra le varie versioni di Spider-Man: Across the Spider-Verse ora in programmazione in giro per il mondo: piccoli dettaglio e sottigliezze che non cambiano il discorso generale del film né lo svolgimento della trama, ma che i fan stanno notando (e riportando) man mano che tornano in sala per rivedere il film più volte (spinti evidentemente anche da questo simpatico giochino di marketing imbastito dai creatori del film giocando sul concetto di 'Multiverso' e realtà alternative).

Le differenze possono essere una battuta piuttosto che un'altra (ad esempio, quando Ben Reilly intrappola Miles, in alcune versioni dice: 'I've got you trapped in my well defined musculature, so don't even-", mentre in altre versioni può recitare: 'This one's called the sleeper hold, I'm using my bicep to constrict your-") oppure un punto di vista diverso sulla stessa scena (quando il padre di Miles insegue Macchia all'inizio, cade in un 'buco': in alcune versioni lo vediamo guardarsi intorno meravigliato, in altre abbiamo un primo piano del suo volto). La cosa divertente è che, appunto, l'unico motivo per notarle è tornare al cinema a vedere il film ancora e ancora!

Ricordiamo che la saga di Miles Morales continuerà il prossimo anno con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, attualmente atteso per il 29 marzo 2024 sebbene molti all'interno dell'industria sospettino che la Sony potrebbe già aver scelto una nuova data per lo spin-off di Spider-Man.

Come sempre vi terremo aggiornati, restate con noi.