Spider-Man: Across the Spider-Verse, Hailee Steinfeld sente di aver 'chiuso il cerchio'

La nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse mette in luce un sequel ancor più incredibile e ambizioso, e altrettanto entusiasmo riguarda i doppiatori; in particolare, Hailee Steinfeld (ricordata anche per Bumblebee, Charlie's Angels e Hawkeye) crede che il nuovo film le abbia permesso di "chiudere il cerchio".

"Tobey Maguire mi ha permesso di introdurmi nel mondo di Spider-Man" ha ricordato, "ed è così folle essere qui, a far parte del progetto... È come se avessi chiuso il cerchio e le cose fossero tornate al punto di partenza".

Inoltre, l'attrice ha colto l'occasione per ricordare tutti i luoghi "insoliti" in cui si è ritrovata a registrare le battute. "In molte occasioni" ha continuato, "ricevevo una chiamata all'ultimo minuto in cui mi dicevano: 'Ehy, trovati un ripostiglio, registra queste tre righe e poi cancella tutti i messaggi'".

Una richiesta decisamente peculiare, ma Steingeld non sembra snervarsi troppo – anzi: "Voglio sentirmi costantemente sfidata, uscire dalla mia zona di comfort. È facilissimo pensare 'Okay, ho fatto centro, posso farlo di nuovo e, perché no, anche altre cinque volte'. Meglio realizzare qualcosa di inedito, originale e appagante, così che io possa sentirmi come mai prima di allora".

Ecco spiegata la sua eterna gratitudine per il film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. "Sono così grata per tutto quel che è successo nella mia vita. Sto facendo il lavoro che più amo e non avrei mai pensato che sarei arrivata fino a questo punto".

Eppure, precedenti dichiarazioni di Hailee Steinfeld gettano ombre su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sequel del film in sala dal 1° giugno 2023.