Spider-Man: Across the Spider-Verse, c'è anche il live-action nel nuovo trailer ufficiale!

Dopo la pubblicazione del teaser trailer di Spiderman: Across the Spider-Verse in versione originale, Sony Pictures Italia ha pubblicato in queste ore la versione doppiata in italiano del nuovo trailer integrale del film animato, come al solito disponibile all'interno dell'articolo.

Il trailer anticipa la tanto rumoreggiata presenza di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland in una chiacchierata porzione del film live-action (i creatori del film hanno anticipato che gli eventi di Spider-Man: Across the Spider-Verse visiteranno un quinto universo parallelo oltre ai quattro pubblicizzati, quinto universo che rimarrà segreto fino all'uscita del film) ma soprattutto presenta la nuova avventura di Miles Morales: al contrario del film originale, nel quale accoglieva nel suo universo tante versioni alternative di Spider-Man provenienti da universi paralleli, in questo sequel sarà il protagonista a spostarsi da una dimensione all'altra, in compagnia di una gang di Spider-Man sempre più grande.

Secondo capitolo della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e arriverà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Un terzo episodio della saga, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà a marzo 2024.