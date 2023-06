Spider-Man: Across the Spider-Verse parte alla grande: secondo miglior debutto animato USA

Spider-man: Across the Spider-Verse di Sony debutterà solo oggi venerdì 2 giugno nelle sale nord-americane, ma grazie alle anteprime del giovedì il nuovo film della saga dedicata a Miles Morales è partito alla grandissima ed è addirittura arrivato a sfiorare un record di debutto per l'animazione.

Con un 'gruzzoletto' inaugurale di ben 16 milioni di dollari dalle sole anteprime del giovedì, infatti, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha siglato la seconda migliore serata di anteprima di sempre per un film d'animazione, inferiore solo a quella fatta registrare (sempre a giugno) nel 2018 da Gli Incredibili 2 di Disney/Pixar (18,5 milioni di dollari). Per un paragone, il campione d'incassi Toy Story 4 di Disney/Pixar esordì con 12 milioni di dollari, e ora è sceso al terzo posto in questa speciale classifica delle anteprime al botteghino nazionale. Per un altro confronto, la scorsa settimana il live-action La sirenetta ha incassato 10 milioni di dollari nel giorno delle anteprime.

L'incasso in anteprima per Across the Spider-Verse è superiore di 4,5 volte a quello delle anteprime del primo capitolo della saga, Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018, che debuttò con 3,5 milioni di dollari per un primo venerdì da 12,6 milioni e un primo week-end da 35,3 milioni in Nord-America. Sarà interessante misurare di quanto è cresciuta la popolarità di Miles Morales in questi anni in base a quanto Spider-Man: Across the Spider-Verse incasserà nel suo primo week-end, anche se molti analisti si tengono lontani dal paragone con Gli Incredibili 2: il sequel di supereroi della Pixar detiene ancora oggi il record del weekend di apertura per un film d'animazione a 182,6 milioni di dollari (ed è il maggior successo di sempre al botteghino domestico per un film animato, come ha imparato a sue spese Super Mario Bros) mentre le proiezioni per Across the Spider-Verse vanno da 75 milioni a 90 milioni.

Buonissima partenza anche in Italia: il film, distribuito da Eagle Pictures nelle nostre sale, ha incassato 567mila euro giovedì 1 giugno, quasi il doppio dei 292mila euro con i quali esordì Un nuovo universo (tra l'altro favorito dall'apertura del 25 dicembre 2018); oggi Across the Spider-Verse potrà beneficiare del venerdì festivo e di tutto il seguente week-end, durante il quale dovrebbe agevolmente superare i circa 2,8 milioni con i quali debuttò il capitolo originale.

