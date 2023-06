Spider-Man: Across the Spider-Verse, la presa in giro a Morbius e i riferimenti al MCU

Come chi scrive ha avuto modo di dire già altrove, la sensazionale ambizione di Sony Pictures è quella di fare di Spider-Man: Across the Spider-Verse il film di Spider-Man che contiene tutti i film di Spider-Man: ciò è possibile grazie al potere dell'animazione ma anche all'ironia degli autori.

Un esempio perfetto in questo senso è la citazione a Morbius, il massacrato cinecomix Sony spin-off della saga di Spider-Man interpretato dal premio Oscar Jared Leto e uscito nel 2022: il film è stato ampiamente bocciato dalla critica (addirittura anche il co-protagonista Matt Smith ha bocciato Morbius) e, dopo essere stato respinto anche dai fan, è diventato un vero e proprio meme, fonte di gag e battute virali. Ovviamente gli irriverenti Phil Lord e Chris Miller, produttori e deus ex machina della saga di Miles Morales, non sono riusciti a trattenersi e hanno inserito la seguente battuta in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

[Dopo che Gwen definisce 'vampiro' Miguel O'Hara/Spider-Man 2099] Miles: "Un vampiro buono?! Pagherei fior di quattrini per vederlo!".

Con una valutazione del 16% su Rotten Tomatoes, Morbius ad aprile 2022 incassò poco più di 70 milioni di dollari al botteghino nazionale, e la notorietà raggiunta dal film come 'meme da social' spinse la Sony a ripubblicarlo in oltre 1.000 sale qualche mese dopo, una mossa che però non generò molti introiti. Inoltre, Spider-Man: Across the Spider-Verse sembra anche affrontare direttamente gli eventi di Morbius, almeno in un certo senso: il film con Jared Leto si conclude con l'Avvoltoio di Michael Keaton che viene trasportato dal Marvel Cinematic Universe all'universo di Morbius e Venom, e dato che il motivo per cui ciò accade non viene totalmente spiegato Across the Spider-Verse prova a metterci una pezza spiegando che tantissimi villain degli universi di Spider-Man stanno 'rimbalzando' in ogni angolo del Multiverso. Le ragioni sono sostanzialmente due: o l'esplosione dell'acceleratore di particelle di Kingpin (durante gli eventi di Spider-Man: Un nuovo universo) oppure l'incantesimo di Doctor Strange (in Spider-Man: No Way Home) avvenuto nel MCU.

Ricordiamo che, almeno secondo le indiscrezioni, anche il prossimo live-action della Sony Madame Web, nuovo spin-off della saga di Spider-Man in uscita nel 2024, avrà una trama incentrata sul Multiverso: quali collegamenti vi aspettate al resto del franchise? Ditecelo nei commenti!