Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuova foto: Miles presenta Gwen ai genitori, è amore?

A pochi giorni dalla nuova foto ufficiale di Spider Gwen, è arrivata online una nuova immagine di Spider-Man: Across the Spider-Verse, attesissimo sequel del premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo che arriverà in Italia con Eagle Pictures a giugno.

La foto, che potete trovare in calce all'articolo, è stata pubblicata in anteprima esclusiva da USA Today e mostra Miles Morales mentre presenta Gwen Stacy ai suoi genitori, Rio Morales (Luna Lauren Vélez) e Jefferson Davis (Brian Tyree Henry), sul tetto del loro condominio. Nonostante Gwen appaia leggermente nervosa, il gruppo sembra essere tutto sorrisi: l'immagine tra l'altro sembra confermare che il legame tra Miles e Gwen introdotto nel film originale potrebbe sbocciare in una vera e propria storia d'amore tra i due supereroi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 1 giugno. L'atteso sequel del film del 2018, oltre ai ritorni di Hailee Steinfeld come Spider-Gween e Shameik Moore come Miles, include anche il ritorno di Jake Johnson nei panni di Peter B. Parker/Spider-Man e il tanto atteso esordio di Oscar Isaac come Spider-Man 2099. Il cast vocale del sequel include anche alcuni importanti nuovi arrivi, come Issa Rae nei panni di Jessica Drew, l'originale Spider-Woman della Marvel, Daniel Kaluuya nel ruolo di Hobart "Hobie" Brown, alias Spider-Punk e Shea Whigham nei panni di George Stacy, il padre di Gwen.

Per altri contenuti recuperate il trailer italiano di Spiderman Across the Spiderverse.