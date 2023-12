Spider-Man: Across the Spider-Verse, quel finale è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato in streaming in Italia, e i registi del film hanno svelato le loro intenzioni iniziali per il finale della pellicola. Da questo punto in poi saranno presenti spoiler.

Spider-Man: Across the Spider-verse si conclude con la rivelazione che “Prowler” dell’universo 42 è il Miles Morales di quella dimensione. Un grande colpo di scena che apre la strada a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma i registi hanno rivelato che le loro intenzioni iniziali non erano quelle, e che Prowler sarebbe dovuto essere proprio Zio Aaron:

“Quindi, Aaron era ancora Prowler ed eravamo piuttosto avanti nello sviluppo. Ricordo che abbiamo avuto una riunione su Zoom e mi è venuto in mente che Miles avrebbe dovuto essere Prowler. Mi sentivo in colpa perché qualcuno stava presentando nel frattempo, ma ho mandato un messaggio ai ragazzi ed eravamo tutti così eccitati. C'era già un disegno per quella versione di Miles, ma abbiamo rimandato il nostro meraviglioso designer al tavolo da disegno, chiedendogli di ridisegnare il personaggio come Prowler.” Ha dichiarato Kemp Powers a Gamesradar.

“È una sorta di momento alla Pottersville o a La Vita è meravigliosa. Il tema era sempre lo stesso: se Miles non avesse mai ottenuto i poteri, cosa ne sarebbe stato di lui? ma la versione originale non aveva lo stesso impatto. Miles era la spalla di Aaron, il suo Robin, ma il fatto che diventasse Prowler suscitava un'emozione completamente diversa. Quando proiettavamo l'originale, la gente non lo capiva, vedeva solo un altro Miles Morales con le treccine e si chiedeva quale fosse il problema. Ma con il colpo di scena di Prowler, la gente ha pensato: "Woah", perché è un simbolo di tante cose. E poi abbiamo inserito riferimenti a Prowler in tutto il film.”

Secondo voi il film sarebbe stato peggiore oppure uguale con questa modifica last-minute? Ciò che è certo, è che la pellicola è stata un enorme successo, tanto che Spider-Man: Across the Spider-Verse è già primo in classifica conquistando lo streaming.