Spider-Man: Across the Spider-Verse ha il voto più alto di sempre su Letterboxd

Spider-Man: Across the Spider-Verseha debuttato nelle sale cinematografiche registrando ottimi risultati al box office e un apprezzamento tangibile da parte del pubblico e della critica. In tal senso, un comunicato del social network Letterboxd ha annunciato che il film è, in assoluto, il prodotto con il rating più alto sulla piattaforma.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha sbancato al botteghino superando i risultati di Super Mario e , dato il passaparola, sicuramente positivo, si attendono risultati incredibili anche per i prossimi giorni e per le prossime settimane di programmazione.

Esplicativo è stato il comunicato rilasciato da Letterboxd per certificare il successo del film Sony: “Spider-Man: Across the Spider-Verse è ufficialmente il film con il rating più alto di tutti i tempi su Letterboxd”.

Nella discussione sotto il post viene spiegato che il nuovo film sull’eroe newyorkese è il quinto film a guadagnare la prima posizione nella storia della piattaforma, seguendo Il Padrino, Parasite, Va’ e vedi e Everything Everywhere All at Once, che a loro volta erano stati capaci di ottenere il primato.

C’è da dire che, nonostante per molti questo sia il miglior film di Spider-Man di sempre, non sono mancate alcune critiche che hanno riguardato il finale sospeso e la qualità dell’audio che in alcune sale è risultata scadente.

Curiosi di conoscere la vostra opinione in merito, vi lasciamo alla nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.