Spider-Man Across the Spider-Verse, nel film un cameo di Tom Holland?

Nel 2018 Spider-Man: Un nuovo universo ha conquistato i fan Marvel e non solo, conquistando l'Oscar al miglior film d'animazione e introducendo il concetto del Multiverso, poi concretizzato anche in Spider-Man: No Way Home. E ora un collegamento tra i due film potrebbe nascere grazie a Tom Holland.

La star del Marvel Cinematic Universe potrebbe prestare la voce in un cameo per il sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse.

I due registi del primo film e del seguito, Phil Lord e Chris Miller, stanno pensando concretamente di coinvolgere Holland nel film. Uno Spider-Man oltre i termini dell'animazione, quello che potrebbe riservare il seguito.



Miller ha risposto in questi termini alla possibilità di sentire la voce di Holland nel sequel, suggerita da Comicbook:"Questa idea è interessante, non ci è mai venuta in mente. Quindi grazie per averla proposta, potete prendervi tutto il merito se qualcosa del genere dovesse mai accadere".



Phil Lord ha aggiunto:"Mi piace che ci siano così tante possibilità in ciò che Spider-Man può essere e quali sono i diversi modi per raccontare la storia".

Ovviamente è possibile soprattutto che ciò avvenga in un cameo, per non distrarre gli spettatori dal personaggio principale, Miles Morales.

Su Everyeye nel frattempo potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Spider-Man: Un nuovo universo è stato un enorme successo di pubblico e ora i fan sperano in un sequel all'altezza.