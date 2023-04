Spider-Man: Across the Spider-Verse, nel film camei segreti tenuti nascosti anche al cast

Mentre continuano le indiscrezioni sulla presenza di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland nel sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, alimentate tra l'altro anche dal nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, da Total Film emergono grosse novità sul cinecomix animato di Sony.

Come saprete Spider-Man: Across the Spider-Verse vanterà un cast molto importante, che include anche i nuovi arrivati Issa Rae, nei panni della Spider-Woman incinta Jessica Drew, e Daniel Kaluuya, che doppia Hobie Brown, AKA Spider-Punk. Ma, come hanno raccontano i registi del cinecomix a Total Film in una nuova intervista promozionale, in Across the Spider-Verse ci saranno attori non ancora annunciati che appariranno in ruoli segreti.

Uno dei personaggi confermati è Scarlet Spider-Man, un clone di Peter Parker molto famoso tra i fan dei fumetti, che a quanto pare è una delle versioni alternative del supereroe preferita del co-regista Joaquim Dos Santos: "Non vedo l'ora che le persone scoprano chi gli ha dato la voce", ha anticipato il regista. "Non è ancora stato reso noto, ma adoro l'attore che abbiamo scelto per Scarlet Spider". Il co-regista Kemp Powers ha anticipato: "Nemmeno i protagonisti del film sanno quali camei sono in arrivo. Tutti hanno giurato di mantenere il segreto, e comunque hanno registrato le loro battute da soli, quindi la maggior parte di loro non ne ha idea, lo scoprirà insieme al pubblico." I registi hanno confermato che sono in serbo molte apparizioni inaspettate per Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma nessuno ovviamente si è voluto sbottonare: "Il mio cameo preferito è..." scherza Kemp Powers, "un segreto! Ma prometto che vi farà saltare i bulbi oculari fuori dalla testa."

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà l'1 giugno prossimo. Per altri approfondimenti scoprite tutte le novità su Across the Spider-Verse arrivate dal CinemaCon.