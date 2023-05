Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà uno dei film animati più lunghi di sempre

Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in una versione extra-large che lo renderà uno dei film d'animazione hollywoodiani più lunghi di sempre.

Secondo quanto riportato in queste ore, infatti, Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà una durata di 140 minuti, vale a dire due ore e 20 minuti. Questo minutaggio non è stato confermato ufficialmente dalla Sony, sebbene sia apparso su diversi portali e perfino sul sito della nota catena di cinema AMC Theatres, ma qualora il report dovesse essere accurato allora il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse - che ha debuttato al CinemaCon 2023 con una sequenza di quindici minuti - diventerebbe uno dei film d'animazione occidentali più lunghi di tutti i tempi, superando Consuming Spirits del 2012 e Il Signore degli Anelli del 1978 (rimarrebbe irraggiungibile, e per distacco, il film ungherese di 160 minuti The Tragedy of Man).

Negli ultimi anni ad Hollywood abbiamo assistito ad un drastico cambio di standard nel minutaggio dei film, con diversi blockbuster che hanno rigettato i 120 minuti - che a loro volta avevano soppiantato i canonici 90 minuti degli scorsi decenni - in favore di storie sempre più lunghe, una tendenza che potrebbe essere legata alla popolarità sempre più crescente delle serie tv, che sviluppano le loro avventure e i loro personaggi attraverso archi narrativi di più ampio respiro che il cinema sta via via cercando di replicare (anche, banalmente, per 'invogliare' maggiormente gli spettatori ad andare fisicamente nelle sale, promettendo loro uno spettacolo più 'grande'). Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Il film uscirà in Italia dall'1 giugno.