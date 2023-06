Spider-Man: Across the Spider-Verse: fan art mette insieme Miles Morales e Peter Parker

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà ricordato come uno dei film più apprezzati del 2023 e i fan di tutto il mondo sono stati ammaliati dalla visione del multiverso presentata nel lungometraggio d’animazione Sony. In una nuova fan art un fan ha immaginato l’incontro in live-action tra Miles Morales e il Peter Parker di Tom Holland.

Dopo avervi mostrato la fan art relativa alla Spider Woman di Spider-Man: Across the Spider-Verse vi presentiamo una nuova immagine modificata digitalmente da un artista presente su Instagram e che ha provato a intuire quale attore potrebbe interpretare Miles Morales in un nuovo adattamento live-action.

No More Mutants ha elaborato un’immagine di Miles Brown e Tom Holland abbracciati per tirarne fuori un plausibile incontro tra i due Uomo Ragno che potremmo vedere insieme nel nuovo Spider-Man 4 in procinto di essere realizzato dalla Sony.

Miles Morales già esiste nella versione del Marvel Cinematic Universe e potrebbe ricomparire nel nuovo film magari nelle vesti di giovane allievo del più maturo Peter Parker.

Il multiverso presentato dal franchise, d’altronde, ci ha preparato a qualsiasi sorpresa e l’idea di vedere più di uno Spider-Man operare insieme in un lungometraggio live-action potrebbe presto arrivare a stuzzicare le fantasie dei produttori, oltre che quelle dei fan.

Lasciandovi in calce l’evocativa immagine dell’artista, vi proponiamo la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.