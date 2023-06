Spider-Man: Across the Spider-Verse: la fan art live-action di Spider-Woman è incredibile

Spider-Man: Across the Spider-Verse sta emozionando i fan di tutto il mondo con le nuove avventure animate di uno degli eroi di punta dell’universo Marvel. Un artista digitale ha spinto la sua fantasia fino al punto di immaginare una Hailee Steinfield in versione Spider-Woman per un eventuale live-action dedicato all’eroina.

Dopo la presentazione ad Annecy del cortometraggio horror ispirato a Spider-Man: Across the Spider-Verse, un altro artista digitale attivo su Instagram ha postato la a sua versione del personaggio a cui la Steinfeld ha prestato la voce nell’ultimo prodotto d’animazione Sony.

Nella foto lavorata digitalmente, Arifinity immagina l’eroina dell’universo dei fumetti in carne e ossa con l’attrice e cantante statunitense con indosso il costume da Donna Ragno.

Il risultato è sorprendente e visti i richiami live-action a diversi prodotti dell’universo di Spider-Man e il titolo del terzo capitolo della trilogia, Beyond the Spider-Verse non ci stupiremmo del tutto se la Sony potesse prendere più seriamente la questione mettendo in scena una commistione di generi che sappia portare alcuni personaggi dal cinema d’animazione in quello fatto di attori reali con l’ultimo film che potrebbe diventare a tutti gli effetti un live-action.

Vi lasciamo al lavoro dell’artista digitale e, in attesa di capire di più su quali siano i progetti in cantiere per i prossimi adattamenti riguardanti l’eroe newyorkese, vi consigliamo la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.