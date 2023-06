Spider-Man Across the Spider-Verse: una fan art immagina Spider-Man 2099 in Secret Wars

Il successo di Spider-Man: Across the Spider-Verseha portato molti fan a fantasticare a proposito di adattamenti live-action degli eroi presentati nel lungometraggio d’animazione Sony. In una nuova fan art, un appassionato si è divertito a immaginare Oscar Isaac, doppiatore di Miguel O’hara, come Spider-Man 2099 nel nuovo film degli Avengers.

Dopo avervi mostrto la fan art che metteva insieme Peter Parker e Miles Morales per un prossimo film di Spider-Man, oggi è il turno di puntare i riflettori su un altro artista digitale che ha preso spunto dall’ultimo film del franchise per dare libero sfogo alla sua fantasia.

Heroemaniaco ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la sua visione dello Spider-Man proveniente dal futuro inserendolo nel contesto del prossimo film degli Avengers e dedicandogli un poster promozionale.

L’idea di multiverso proposta in Spider-Man e negli altri film dell’universo cinematografico Marvel permetterebbe, in effetti, all’attore guatemalteco di interpretare anche in carne e ossa il personaggio, nonostante sia già l’incarnazione di Moon Knight, ipotizzando che in realtà parallele due supereroi differenti potrebbero avere lo stesso identico aspetto.

Naturalmente non ci sono indicazioni di nessun tipo in questo senso e, vista la posticipazione di Avengers: Secret Wars la Marvel avrà ancora tanto tempo per pensare a una mossa di questo tipo, dovendo prendere però prima in considerazione il destino di Moon Knight e la questione relativa a un suo ritorno sugli schermi.

In attesa di capirne di più e ansiosi di lasciarci suggestionare da nuove indiscrezioni sul futuro del MCU, vi lasciamo alla recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.