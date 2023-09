Spider-Man: Across the Spider-Verse, il vostro eroe preferito stava per essere tagliato

Spider-Man: Across the Spider-Verse esiste in diverse versioni nel 'Multiverso' tra cinema e digitale, ma per fortuna in tutte queste edizioni è inclusa la presenza di uno dei personaggi più amati dai fan...

Spider-Punk! Lo spider-menefreghista e ribelle, contrario all'ordine costituito e fedele alleato di Miles e Gwen, interpretato dal vincitore del premio Oscar Daniel Kaluuya (Get Out, Nope) nella versione originale, ha infatti rischiato serialmente di essere tagliato dal film. In una recente intervista promozionale concessa ad Entertainment Weekly in vista dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse in bluray, i produttori e sceneggiatori della saga Phil Lord e Christopher Miller hanno spiegato il motivo della decisione:

"Quando abbiamo incontrato Daniel Kaluuya abbiamo capito che doveva essere Hobie Brown, a qualunque costo. Ma c'è stata fase, durante il periodo di sviluppo del film, in cui Spider-Punk non faceva che entrare e uscire dal film. Non eravamo eravamo sicuri di quali elementi avremmo inserito in questo capitolo e quali sarebbero stati rinviati al film successivo. Alla fine però ci siamo resi conto che Hobie doveva essere in questo capitolo perché la sua personalità era molto utile all'economia della storia."

