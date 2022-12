Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'elenco di tutti gli Spider-Men inclusi nel trailer!

Non solo l easter egg a Marvel s Spiderman di Insomniac nascosto nel trailer di Spiderman Across the Spiderverse, anzi: il numero di personaggi inclusi nel filmato promozionale di Sony Pictures è a dir poco esorbitante.

Altro che Spider-Man: No Way Home, insomma: se il live-action dei Marvel Studios e Sony ambientato nel MCU si è potuto permettere 'solo' Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, la nuova avventura animata con protagonista Miles Morales alza ancora di più la posta in gioco contiene ben 40 diverse versioni di Spider-Man (dai nostri conteggi, e solo in base a ciò che si vede nel trailer). Ecco quali sono:

Mayday Parker/Spider-Girl

Future Foundation (gender-swap)

Spider-Armor MK II

Anti-Kingpin

Marvel's Spider-Man

Superior Spider-Man

Mangaverse Spider-Man

Spider-Cop

Wrestler Spider-Man

Mary Jane Watson/Spinneret

Annie Parker/Spiderling

Lady Spider

Spider-Armor MK IV

Underoos

Fear Itself

Spidercide

Ultimate Spider-Woman

Spare Fantastic Four

Spider-UK

Captain Spider

Cosmic Spider-Man

Spider-Wolf

Supaidaman

Julia Carpenter

Ultimate Tarantula

Dormammu-Verse

Spider-Armor MK I

Digital Spider-Man

Spider-Monkey

Earth-X

Spider-Mechanic

White Widow

Impossible Spider-Man

Scarlet Spider

Web-Man

Spider-Man Unlimited

Iron Spider

Kaine Parker

Jessica Drew

Poison Spider-Man

Spider-Man 2099

Li avevate riconosciuti tutti? Ce n'è sfuggito qualcuno? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso. Vi ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà a giugno 2023 distribuito in Italia da Eagle Pictures, ma il film non sarà la fine della storia di Miles Morales: la saga, infatti, continuerà anche nel threequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cui uscita è invece prevista per marzo 2024.