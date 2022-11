Spider-Man: Across the Spider-Verse, c'è anche Tom Holland nell'animazione di un fan

La notizia della presenza di Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse sta circolando insistentemente in questi ultimi giorni e, come prevedibile, ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. Vera o falsa che sia, la notizia ha dato il LA per un video di un fan postato su YouTube.

Intitolato Spider-Man: EVERYONE'S HOME! il video, presente sul canale Corridor, mostra l'incontro tra il Peter Parker di Holland ed il Miles Morales di Shameik Moore durante. Durante la breve clip il Peter di Holland racconta le sue origini nel MCU, prima che altri Spider-Man si uniscano alla 'mischia'.

A far compagnia ad Holland versione animata arrivano, infatti, il Peter Parker di Tobey Maguire dei film di Sam Raimi ed il Peter Parker di Andrew Garfield in Amazing Spider-Man. Non è finita qui, tra gli altri figurano anche: il Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 di Oscar Isaac, la versione di Yuri Lowenthal dal videogioco Marvel's Spider-Man di Insomniac, il Peter Parker di Nicholas Hammond dalla serie televisiva Spider-Man degli anni '70, la variante "Bully Maguire" di Maguire da Spider-Man 3 e persino il Troy Barnes di Donald Glover da Community (con indosso il pigiama di Spider-Man).

Se ci sarà o meno nel prossimo Spider-Man: Across the Spider-Verse rimane ancora un mistero, ma una cosa è certa: Tom Holland ha da poco firmato un contratto per Spider-Man 4!