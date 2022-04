Spider-Man Across the Spider Verse: la descrizione dei primi 15 minuti!

Durante la CinemaCon iniziata in queste ore a Las Vegas, Sony non ha solo annunciato Spiderman Beyond the Spider Verse, terzo episodio della saga animata con protagonista Miles Morales, ma ha anche svelato in anteprima i primi quindici minuti del secondo capitolo, Spider-Man Across the Spider Verse.

Se volete scoprirli e non temete gli spoiler, ve li raccontiamo qui sotto:

"Gwen arriva a casa e trova suo padre, George Stacy, che gli rivela che la polizia potrebbe aver scoperto l'identità della 'Ragazza Ragno'. Il walkie-talkie di lui la avverte di un crimine in corso al Guggenheim che coinvolge Adrian Toomes, noto anche come l'Avvoltoio, e allora il capitano Stacy corre sulla scena del crimine. Gwen ovviamente lo segue per intervenire come Spider-Gwen, salva suo padre da un'esplosione e si concentra su Avvoltoio - una versione ispirata alla macchina volante di Leonardo Da Vinci. Durante il duello tra loro all'interno del museo interviene un altro eroe, Spider-Man 2099, che inizialmente si scontra con Gwen e avvia un tutti contro tutti anche con Avvoltoio finché la già complicata situazione non si complica ulteriormente con l'apertura di un portale che trascina nella scena anche Jessica Drew (visibilmente incinta di cinque mesi).

"Spider-Man 2099 e Jessica si conoscono già (lei lo chiama Miguel) e Spider-Woman consiglia a 2099 di invitare la giovane Gwen ad unirsi alla loro ciurma improvvisata di supereroi. Lei rifiuta, ma tutti e tre insieme sconfiggono Avvoltoio, salvando i presenti utilizzando le loro ragnatele per bloccare un elicottero che, danneggiato dallo scontro col supercattivo, stava per schiantarsi. Gwen tuttavia viene identificata da suo padre, che rimane sbalordito nello scoprire l'identità segreta della figlia ma che comunque non si tira indietro e, col cuore spezzato, la arresta. Gwen viene salvata da 2099 e Spider-Woman, che ribadiscono il loro invito per un'avventura attraverso il multiverso il cui scopo è quello di fermare degli strani supercriminali che sono stati risucchiati fuori dai propri mondi.

"La scena seguente mostra Miles Morales in ritardo per un incontro con il suo consulente di orientamento. I suoi genitori sono già arrivati ​​e stanno inventato delle scuse per lui, ma il consulente non si fa impietosire e quando Miles arriva quello lo rimprovera. Il senso di ragno di Miles però inizia a formicolare, e lui corre fuori per vedere cosa sta succedendo. Suo padre, agente di polizia, lo segue..."

Spider-Man Across the Spider-Verse uscirà nel 2023. Vi ricordiamo che al CinemaCon la Sony ha anche annunciato un nuovo spinoff di Spiderman dedicato a El Muerto e confermato l'arrivo di Venom 3.