Spider-Man Across the Spider-Verse: Daniel Kaluuya entra nel cast!

Il 2023 sarà l'anno di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'attesissimo sequel animato del vincitore del premio Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018. Il cast della pellicola sarà composto da tante nuove aggiunte e il volto di una delle new entry è stato proprio rivelato nelle ultime ore.

Stiamo parlando di Daniel Kaluuya, attore noto per aver interpretato W'Kabi in 'Black Panther' e per aver preso parte ai film di Jordan Peele 'Scappa - Get Out' e 'Nope'. Come riportato da The Hollywood Reporter, Kaluuya vestirà i panni di Hobart "Hobie" Brown, alias Spider-Punk, personaggio creato da Dan Slott e Olivier Coipel e che ha debuttato nei fumetti Marvel nel 2015.

Direttamente da un universo alternativo, Spider-Punk farà la conoscenza di Miles Morales e Gwen Stacy, interpretati rispettivamente nella pellicola da Shameik Moore e Hailee Steinfeld. Nei fumetti, il personaggio è un adolescente senzatetto che diventa poi un eroe per i cittadini di New York. Ma non sarà l'unico nuovo volto ad aggiungersi al film. Infatti, in Across the Spider-Verse debutteranno Issa Rae, Rachel Dratch, Joma Taccone, Shea Whigham e Jason Schwartzman, che si aggiungeranno ai già noti Jake Johnson, Bryan Tyree Henry, Luna Lauren Velez e Greta Lee e Oscar Isaac.

Per salutarvi, vi lasciamo con lo stupendo poster di Miles Morales vs 2099 e con il rumor di Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse.