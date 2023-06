Spider-Man: Across the Spider-Verse, crossover con l'MCU? La produttrice: 'Non si sa mai'

Spider-Man: No Way Home ci ha già mostrato come avere più di un Uomo Ragno in un solo film sia un compito tutt'altro che impossibile anche uscendo dai confini dell'animazione: perché, allora, non pensare a un possibile crossover con chi, della presenza di più arrampicamuri, ne ha fatto una ragion d'essere come Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Mentre il nuovo film su Miles Morales continua a dominare il box-office, dunque, la questione è giunta alle orecchie di Amy Pascal, produttrice degli Spider-Man targati Marvel Cinematic Universe: quali sono, dunque, le chance di vedere i due universi, pardon, multiversi incontrarsi una volta o l'altra?

"Sono mondi completamente separati. Ma non si sa mai, io non direi di no a nulla. Ma abbiamo ancora un sacco di film da fare su Miles e un sacco di film su Peter. Io faccio la produttrice e voglio continuare a portare avanti questo franchise con Tom [Holland]" sono state le parole di Pascal.

Non una chiusura, insomma, ma neanche una visione particolarmente ottimista della cosa, almeno per quanto riguarda le possibilità di assistere a un'operazione del genere sul breve termine. E voi, apprezzereste una svolta simile? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.