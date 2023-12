Spider-Man: Across the Spider-Verse conquista lo streaming: è già primo in classifica

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato in streaming, anche in Italia grazie alla piattaforma Prime Video, e il pubblico casalingo ha premiato la nuova avventura animata di Miles Morales com'era già successo col pubblico del cinema.

Negli Stati Uniti, dove Spider-Man: Across the Spider-Verse ha recentemente debuttato su Netflix, come segnalato da Nielsen il film è già stato visto sul servizio per un totale di 1.136 milioni di minuti, un risultato che lo ha spinto al primo posto nella classifica dei titoli più visti: per un paragone, il secondo classificato è Grey's Anatomy, anch'esso in streaming su Netflix, che ha accumulato 1.004 milioni di minuti nello stesso periodo di tempo (per quanto non sia un confronto propriamente equo, dato che la serie ha dalla sua ben 417 episodi da vedere).

Alla posizione numero 3 troviamo Suits, la cui popolarità continua a fare centro con 914 milioni di minuti visualizzati (su 135 episodi), mentre Friends on Max è tornato alla posizione numero 4 con 860 milioni di minuti visualizzati (in 236 episodi) dopo la morte di Matthew Perry. Segue Bluey su Disney+ con 774 milioni di minuti visualizzati in 140 episodi, mentre Tutta la luce che non vediamo su Netflix ha 774 milioni di minuti visualizzati in soli quattro episodi. Da notare che Spider-Man: Across the Spider-Verse è l'unico film della classifica, almeno tra le prime posizioni.

Per altri contenuti, ecco tutto quello che sappiamo sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, capitolo conclusivo della saga di Miles Morales in arrivo prossimamente.