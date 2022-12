Spider-Man: Across the Spider-Verse, confermata la presenza di un personaggio amato!

Il poster ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, ha confermato la presenza nel film di una variante di Peter Parker presente molto amata dai fan. Una conferma sancita anche da Christopher Miller su Twitter, rispondendo alla domanda di un fan.

Miller ha co-sceneggiato il film con il collega Phil Lord e commentando il poster che mostra Miles Morales capovolto insieme ad una moltitudine di Spider-Man un fan ha chiesto a Miller se la versione di Spidey più piccola nell'angolo all'estrema destra del poster provenisse da The Spectacular Spider-Man. Christopher Miller ha risposto affermativamente. Oltre al poster su Everyeye potete scoprire i segreti del nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse.



Nonostante sia andata in onda soltanto per due stagioni The Spectacular Spider-Man convinse subito critica e fan, che ne elogiarono la maturazione e la performance vocale del cast.

Inizialmente la produzione doveva proseguire sino alla quinta stagione ma in seguito all'acquisizione di Marvel da parte della Disney la serie venne cancellata.



In uscita il 1° giugno 2023 nelle sale italiane, Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel del film premiato con l'Oscar al miglior lungometraggio animato, Spider-Man: Un nuovo universo. Il cast vocale è composto da Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac e Issa Rae.



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Spider-Man: Un nuovo universo, il primo film uscito nelle sale nel 2018.