Spider-Man: Across the Spider-Verse, confermata la presenza di Andy Samberg

Andy Samberg, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella sit-com Brooklyn Nine-Nine, è stato confermato in un ruolo del prossimo atteso film animato dal titolo Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel dell'acclamato Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione.

Il coinvolgimento di Samberg nel progetto è stato confermato dalla pagina Instagram ufficiale del gruppo comico The Lonely Island, del quale l'attore fa parte con Akiva Schaffer e Jorma Taccone.

In una storia è stato pubblicato il poster del film, con la didascalia:"Jorma e Andy sono in questo", riferendosi all'immagine di Spider-Man: Across the Spider-Verse.



Taccone interpreta Vulture, alias Adrian Toomes. Andy Samberg sembra perfetto per un progetto come Across the Spider-Verse, che potrebbe arricchire ulteriormente i suoi progetti di successo dopo Brooklyn Nine-Nine e il film Palm Springs, prodotto proprio da The Lonely Island, e grazie al quale Samberg ha ottenuto una candidatura al Golden Globe. Non perdetevi il nuovo poster di Across the Spider-Verse.



Andy Samberg non è certamente un novellino nel doppiaggio di prodotti animati; la sua carriera è iniziata con diversi doppiaggi, tra i quali come Space Chimps, Piovono polpette e Hotel Transylvania.

Attualmente scrive, produce e recita una serie animata intitolata Digman. Non si conoscono ancora i dettagli sul personaggio che doppierà Samberg.



