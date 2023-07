Spider-Man: Across the Spider-Verse, come andrà a finire? Lo sa solo Miles Morales

Sequel di Spider-Man: Un nuovo Universo, Spider-Man: Across the Spiderman è solo il secondo di una saga ancora incompleta. L'uscita di Spider-Man: Beyond the Spiderverse, terzo film del franchise, è già prevista per Marzo 2024. La fine della storia però è sconosciuta a tutti - o meglio - a quasi tutti.

Durante un'intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte), l'attore che interpreta Spider-Man India (Pavitr Prabhakar), Karan Soni, ha rivelato che solo un attore conosce il finale.

"Non ho idea di cosa ci aspetta. Penso che l'unica persona che lo sa sia Shameik, perché, credo, prima che si imbarcassero nella scrittura di entrambi i prossimi due, il suo arco narrativo gli è stato spiegato, e penso che sia un bene perché ha così tanto lavoro pesante da fare in questi film. Lui sa molto, ma il resto di noi non sa davvero nulla", ha dichiarato.

Poi l'attore ha parlato della sua posizione nel progetto e del suo coinvolgimento: "Non avevo nemmeno la sceneggiatura per questo, quindi per me, finora, è stato più rigoroso del live-action, perché fai semplicemente qualunque sia la tua parte. Quando ho ottenuto il lavoro, è stato un processo così lungo. L'ho letto nel 2021 con il monologo di Miles del primo film, quindi non sapevo nemmeno che sarebbe stato un Spider-Man indiano. Quando l'ho preso, mi hanno detto, 'Devi firmare per questo e per il prossimo', quindi c'era l'idea che ci sarebbe stata una continuazione. Ma sono andato a vedere una proiezione di prova del film e poi la ripresa finale dove Gwen ha riunito la sua squadra o altro e c'era il mio personaggio, perché non avevo nessuna battuta in quella sequenza, non sapevo che quella scena esistesse, quindi ho pensato, 'Oh!' Quindi, davvero, non ne ho idea".

E ancora: "Adoro quei ragazzi così tanto, ero un grande fan del primo, e poi, ovviamente, non ho ricevuto la sceneggiatura per questo. Ero cautamente, un po', tipo, 'Dio, non sarà così bello.' E poi ho adorato questo, quindi ora sono tipo, buon Dio, non invidio il lavoro che devono fare per fare il prossimo. Farò felicemente la mia parte e verrò quando ne avranno bisogno, ma è è stata una grande esperienza realizzarlo. È stato un po' folle quanto sia ben collegato. Sono un po' sopraffatto e così felice di farne una piccola parte, quella parte che si è connessa. Mi sento molto fortunato ad essere in quel film."

Per concludere, vi rimandiamo a tutti gli easter eggs in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Li avevate individuati? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Ma sopratutto: secondo voi come andrà a finire questa saga?