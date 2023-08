Spider-Man: Across the Spider-Verse, la colonna sonora in vinile vi migliorerà la giornata

La colonna sonora realizzata da Daniel Pemberton per Spider-Man: Across the Spider-Verse ha entusiasmato i fan, perciò non sorprende che questi ultimi vogliano riascoltare i brani per ore e ore, così da rievocare le atmosfere della pellicola; in tal senso corre in loro soccorso l'appena annunciato doppio vinile.

Il set è composto da 2 LP marmorizzati, una copertina apribile con macchie lucide, un poster da collezione fronte-retro, due buste dalla grafica personalizzata e un libretto artistico di 8 pagine, che contengono le note di Daniel Pemberton stesso. Il prezzo su Amazon è di 41,98 dollari (38,29 euro). In molti possono additare il prodotto come antiquato, ma ricordiamo che i vinili hanno superato i CD negli USA dopo ben 34 anni.

"Lo Spider-Verse è l'unico luogo in cui posso combinare elettronica, graffiati, un'orchestra, un'oca, un gruppo punk rock, ritmi hip-hop, fischi e opera, il tutto senza apparire strano", ha dichiarato Pemberton. "Oltre ad adattare ed espandere le sonorità del primo film, comprende anche una valanga di nuovi suoni/motivi per tutti i personaggi e i mondi, espandendo le strade attraverso le quali questo universo narrativo si connette sonoramente con se stesso. Come tutto il resto dello staff, in questo incredibile cult mi sono spinto oltre i confini di ciò che può considerarsi una colonna sonora per creare, si spera, un tipo di musica che tu non hai mai ascoltato prima".

In particolare, il primo disco comprenderà i brani Across the Spider-Verse (Intro), Spider-Woman (Gwen Stacy), Vulture Meets Culture, Spider-Man 2099 (Miguel O'Hara), Guggenheim Assemble, The Right to Remain Silent, Across the Titles e My Name Is... Miles Morales; il secondo Back Where It All Started, Miles Sketchbook, Under the Clocktower, Spider-Man India (Pavitr Prabhakar), Mumbattan Madness, Spider-Punk (Hobie Brown), Spot Holes 2 e Indian Teamwork; il terzo Welcome to Nueva York (Earth-928), Spider Society, Canon Event, All Stations – Stop Spider-Man e Nueva York Train Chase; il quarto, infine, The Go Home Machine, Falling Apart, The Anomaly, Five Months e Across the Spider-Verse (Start a Band).

In attesa di (ri)ascoltare tutta questa fantastica musica, non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse