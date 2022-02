Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà collegato al MCU? Tutti i dettagli!

Nel corso di una recente ospitata nel podcast Happy Sad Confused, Phil Lord e Chris Miller, produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno parlato tra le altre cose anche dei possibili collegamenti della pellicola d'animazione della Sony con il Marvel Cinematic Universe e il suo Multiverso, che coinvolge anche lo Spider-Man di Holland.

I produttori, in maniera molto furba e diplomatica, si sono tenuti sul vago, non confermando né smentendo direttamente dei possibili collegamenti con il Marvel Cinematic Universe della pellicola con protagonista Miles Morales: "Il Multiverso è grande e sconfinato. E cresce continuamente. Perché concepire un Multiverso, nel quale molte cose sono possibili, in cui [quelle cose] invece non sono collegate?", ha dichiarato Miller. Subito incalzato da Lord che aggiunge: "Tutto è possibile, eccetto quell'unica cosa che i fan vogliono".

Già in precedenza, i due produttori avevano parlato della presenza di Tom Holland e Zendaya in Across The SpiderVerse. Proprio Miller aveva dunque affrontato la questione durante una conferenza stampa: "Ho ricevuto una chiamata proprio adesso, ma l'ho deviata alla segreteria telefonica. Probabilmente è Zendaya, mi chiama in continuazione. Ah no, è questo signore, Possibile. Il suo nome è Possibile Spam, credo si chiami così. È così banale" aveva scherzato il produttore, evitando quindi di rispondere alla domanda.

Nel nuovo film con Miles Morales protagonista, questa volta sarà il giovane Morales a viaggiare da un Multiverso all'altro, e sappiamo che il primo dei suoi trip interdimensionali lo porterà niente meno che nella Nueva York del 2099, al cospetto di Miguel O'Hara. Quest'ultimo, per chi mastica fumetti Marvel, altri non è che l'Uomo Ragno del futuro, per l'appunto Spider-Man 2099, creato da Peter David e Rick Leonardi nel 1992.

Per saperne di più, dunque, non possiamo far altro che pazientare: e voi, sareste contenti di rivedere la coppia dell'MCU anche nel sequel di Un Nuovo Universo? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, 5 attori che sarebbero perfetti per interpretare Miles Morales in un live-action.