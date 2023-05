Spider-Man: across the Spider-Verse, nella prima clip c'è un importante easter-egg

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà tra pochissimo nelle sale: la prima clip ufficiale del film animato mostra anche un easter egg relativo al Doctor Strange!

Il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse ci mostra Miles Morales catapultato nel Multiverso: così la presenza (velata) di Doctor Strage e il chiarissimo riferimento a Spider-Man: No Way home sembrerebbero perfettamente in linea con l'easter-egg! Ne ha parlato il co-regista Kemp Powers nel corso di un'intervista a SFX commentato la clip in cui Miles Morales mostra le sue scarse abilità in spagnolo.

Le anticipazione vedono Spider-Man 2099 menzionare "Doctor Strange e quel piccolo secchione sulla Terra 199999": "Il mondo di Miles Morales e Spider-Verse, non è legato al Marvel Cinematic Universe o qualcosa del genere - ha spiegato Powers - "Ma questo è un film di Lord e Miller. Ci piace divertirci un po', e ci piace riconoscere il mondo in cui stiamo creando queste storie. Non è qualcosa che abbiamo pensato insieme alla Marvel".Malgrado Powers abbia chiarito la distanza con il Marvel Cinematic Universe, gli easter-egg trovano sempre l'entusiasmo dei fan!

Miles Morales è pronto a incontrare gli altri Spider e fronteggiare, più uniti che mai, una nuova minaccia. Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbe essere il prossimo campione d'incassi del 2023, non resta che attendere l'1 giugno per scoprirlo al cinema!