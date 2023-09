Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco il cameo di Tom Holland (poi cancellato)

Spider-Punk non è stato tagliato da Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma in compenso l'acclamato film d'animazione Sony Pictures ha dovuto sacrificare un cameo dello Spider-Man di Tom Holland.

Come potete vedere nell'immagine ufficiale disponibile in calce all'articolo, ed estratta dal volume da collezione dedicato al dietro le quinte Spider-Man: Across the Spider-Verse in uscita dal prossimo dicembre, una scena tagliata dal film prevedeva inizialmente il cameo dello Spider-Man di Tom Holland durante la sequenza dell'arrivo di Miles Morales nella sede della Spider-Society: il supereroe del Marvel Cinematic Universe può essere visto in primo piano sulla destra dell'inquadratura, mentre dialoga con una variante di Spider-Woman.

Non è dato sapere quanto sarebbe stato esteso il cameo di Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma la presenza dell'attore dei Marvel Studios nel film animato Sony Pictures era stata ampiamente anticipata dai più accreditati insider e scooper del web: che l'appuntamento con il tanto atteso incontro tra Miles Morales e Peter Parker di Tom Holland avverrà nel sequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? I due film del resto sono stati realizzati contemporaneamente, dunque è possibile che le informazioni ottenute dagli scooper non fossero errate ma che semplicemente il cameo sia stato 'rinviato' al prossimo capitolo.

Del resto, lo Spider-Man di Andrew Garfield e lo Spider-Man di Tobey Maguire compaiono in Across the Spider-Verse grazie ad una serie di filmati d'archivio: perché escludere proprio Tom Holland?