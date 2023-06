Spider-Man: Across the Spider-Verse, tutti i camei segreti spiegati bene

Spider-Man: Across the Spider-Verse include la partecipazione di tantissimi personaggi, alcuni dei quali rimasti segreti fino all'uscita dell'attesissimo film d'animazione della Sony nelle sale di tutto il mondo.

In questo articolo SPOILER, analizziamo insieme tutti i camei segreti di Spider-Man: Across the Spider-Verse:

Donald Glover : l'attore interpreta la versione live-action di Prowler, lo zio Aaron di Miles proveniente da una realtà alternativa. Non è chiaro da quale dimensione provenga questa versione di Aaron, ma vale la pena ricordare che Donald Glover ha interpretato il personaggio (senza poteri) nel MCU in una famosa scena di Spider-Man: Homecoming nella quale viene citato anche suo nipote Miles.

: l'attore interpreta la versione live-action di Prowler, lo zio Aaron di Miles proveniente da una realtà alternativa. Non è chiaro da quale dimensione provenga questa versione di Aaron, ma vale la pena ricordare che Donald Glover ha interpretato il personaggio (senza poteri) nel MCU in una famosa scena di Spider-Man: Homecoming nella quale viene citato anche suo nipote Miles. Peggy Liu : prima ancora dell'ingresso in scena di Donald Glover, Across the Spider-Verse compie un'incursione nel live-action connettendosi con la saga di Venom grazie al nuovo villain Macchia, che in una scena nella quale prova a testare i limiti delle sue capacità (che gli permettono di spostarsi attraverso il Multiverso) va a finire nell'universo narrativo di Tom Hardy. Nella scena Macchia si trova faccia a faccia con la signora Chen (Peggy Lu), la sboccata ma comprensiva alleata di Venom/Eddie Brock (Tom Hardy), proprietaria di un negozio di alimentari frequentato dal protagonista.

: prima ancora dell'ingresso in scena di Donald Glover, Across the Spider-Verse compie un'incursione nel live-action connettendosi con la saga di Venom grazie al nuovo villain Macchia, che in una scena nella quale prova a testare i limiti delle sue capacità (che gli permettono di spostarsi attraverso il Multiverso) va a finire nell'universo narrativo di Tom Hardy. Nella scena Macchia si trova faccia a faccia con la signora Chen (Peggy Lu), la sboccata ma comprensiva alleata di Venom/Eddie Brock (Tom Hardy), proprietaria di un negozio di alimentari frequentato dal protagonista. Andrew Garfield e Tobey Maguire : nel film, come anticipato dalle indiscrezioni, compaiono anche Andrew Garfield e Tobey Maguire, due dei tre Spider-Man live-action della Sony. Purtroppo entrambe le loro versioni di Peter Parker vengono viste solo tramite materiale d'archivio, con vecchie scene prese dai film di The Amazing Spider-Man di Marc Webb e Spider-Man di Sam Raimi per 'raccontare' a Miles i momenti cardine (e tragici) dell''essere Spider-Man'. I fan che aspettavano un cameo di Tom Holland rimarranno delusi, ma chissà che la Sony non abbia tenuto in serbo la cosa per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse...

: nel film, come anticipato dalle indiscrezioni, compaiono anche Andrew Garfield e Tobey Maguire, due dei tre Spider-Man live-action della Sony. Purtroppo entrambe le loro versioni di Peter Parker vengono viste solo tramite materiale d'archivio, con vecchie scene prese dai film di The Amazing Spider-Man di Marc Webb e Spider-Man di Sam Raimi per 'raccontare' a Miles i momenti cardine (e tragici) dell''essere Spider-Man'. I fan che aspettavano un cameo di Tom Holland rimarranno delusi, ma chissà che la Sony non abbia tenuto in serbo la cosa per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse... I vecchi alleati : alla fine del film tornano anche i co-protagonisti di Un nuovo universo, vale a dire Spider-Noir (Nicolas Cage), Peni Parker (Kimiko Glenn) e Peter Porker (John Mulaney).

: alla fine del film tornano anche i co-protagonisti di Un nuovo universo, vale a dire Spider-Noir (Nicolas Cage), Peni Parker (Kimiko Glenn) e Peter Porker (John Mulaney). Mary Jane: il film contiene anche una scena con Mary Jane, la moglie di Peter B. Parker doppiata da Zoe Kravitz.

Vi aspettavate il cameo di questi personaggi? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite se Spider-Man: Across the Spider-Verse ha una scena post-credit.