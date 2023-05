Spider-Man: Across the Spider-Verse, i bellissimi character poster del sequel animato!

Prosegue il conto alla rovescia per l'uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel d'animazione diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Sony ha pubblicato sui social i character poster del film, con Miles Morales, Gwen Stacy e Peter B. Parker in bella mostra.

Le immagini mostrano anche alcuni volti inaspettati come Spider-Man 2099 che guarda in cagnesco i fan dietro di lui o la Spider-Woman di Jessica Drew. Oppure l'adorabile Spider-Cat. In calce alla news trovate tutti i character poster pubblicati. Su Everyeye trovate anche una clip di Across the Spider-Verse con gli Easter egg.



Nel frattempo Sony ha pubblicato una nuova descrizione del film, con Miles Morales che "ritorna per il prossimo capitolo della saga Spider-Verse vincitrice dell'Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man del quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggere la sua esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si trova contrapposto agli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Spider-Man: Un nuovo universo, il primo film del franchise che ha ottenuto il premio Oscar come miglior film d'animazione.