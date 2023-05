Spider-Man: Across the Spider-Verse, tutti gli attori e i doppiatori italiani del film

In attesa di scoprire se Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire saranno in Spider-Man: Across the Spider-Verse, diamo uno sguardo all'elenco completo di tutti gli attori che comporranno il cast del nuovo film d'animazione della Sony Pictures basato sui personaggi Marvel Comics.

Nella versione originale, il cast di doppiatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse include:

Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales / Spider-Man

nel ruolo di Miles Morales / Spider-Man Hailee Steinfeld nel ruolo di Gwen Stacy / Spider-Gwen

nel ruolo di Gwen Stacy / Spider-Gwen Jake Johnson nel ruolo di Peter B. Parker / Spider-Man

nel ruolo di Peter B. Parker / Spider-Man Oscar Isaac nel ruolo di Miguel O'Hara / Spider-Man 2099

nel ruolo di Miguel O'Hara / Spider-Man 2099 Issa Rae nel ruolo di Jessica Drew / Spider-Woman

nel ruolo di Jessica Drew / Spider-Woman Daniel Kaluuya nel ruolo di Hobart Brown / Spider-Punk

nel ruolo di Hobart Brown / Spider-Punk Jason Schwartzman nel ruolo di Jonathan Ohm / Macchia

nel ruolo di Jonathan Ohm / Macchia Jorma Taccone nel ruolo di Adrian Toomes / Avvoltoio

nel ruolo di Adrian Toomes / Avvoltoio Brian Tyree Henry nel ruolo di Jefferson Davis

nel ruolo di Jefferson Davis Luna Lauren Velez nel ruolo di Rio Morales

nel ruolo di Rio Morales Shea Whigham nel ruolo di George Stacy

Nella versione italiana, invece, i doppiatori scelti per Spider-Man: Across the Spider-Verse sono:

Tommaso Di Giacomo: Miles Morales / Spider-Man

Roisin Nicosia: Gwen Stacy / Spider-Gwen

Stefano Crescentini: Peter B. Parker / Spider-Man

Emanuele Ruzza: Miguel O'Hara / Spider-Man 2099

Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse è diretto da un trio di registi composto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, e arriverà al cinema in Italia al 1 giugno prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

