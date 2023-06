Spider-Man: Across the Spider-Verse ha assunto un 14enne grazie ai suoi video coi LEGO

Dopo la storia del TikToker assunto dalla serie tv CSI dopo essersi finto un cadavere per quasi un anno intero, oggi vi parliamo del giovane Preston Mutanga, che ha ottenuto un lavoro nell'acclamato Spider-Man: Across the Spider-Verse grazie alla sua passione per i LEGO.

Come saprete se avete già visto il film animato di Sony Pictures prodotto da Phil Lord & Chris Miller, Spider-Man: Across the Spider-Verse include anche Peter Parker LEGO, con una scena ambientata in un universo ispirato ai mitici mattoncini: ebbene a quella sequenza ha lavorato anche il giovane Preston Mutanga, quattordicenne di Toronto, Canada, che ha conquistato l'attenzione di Lord e Miller grazie ai suoi video realizzati con i LEGO.

In particolare, qualche tempo fa Mutanga divenne virale per un filmato pubblicato su Twitter nel quale ricreava il trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse in versione LEGO. Lord & Miller, come hanno rivelato in una recente intervista al New York Times, rimasero molto stupiti da quel video, pubblicato sul social network il 2 gennaio (potete trovarlo in calce all'articolo), e una volta deciso che Across the Spider-Verse avrebbe dovuto contenere una scena ambientata nel mondo dei LEGO, contattarono Mutanga per offrirgli un posto nel team di produzione.

"Quando abbiamo scoperto che quel video era stato realizzato da un ragazzino di 14 anni, ci ha sconvolto" hanno dichiarato i registi. "Era incredibilmente sofisticato per un non adulto non professionista. E non ha sconvolto solo noi, ma anche alcuni dei migliori animatori del mondo nostri collaboratori". Un doppio riconoscimento per il giovane Mutanga, specialmente perché arrivato dai registi del capolavoro dell'animazione The LEGO Movie.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è ora al cinema.