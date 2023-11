Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva in streaming in Italia: data e piattaforma

In attesa delle prossime novità su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è tempo di tornare a viaggiare nel Ragno Verso grazie all'uscita in streaming di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sta finalmente per esordire anche sul mercato italiano.

Grazie ad un nuovo comunicato stampa appena arrivato in redazione, infatti, possiamo confermarvi che Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà su Prime Video dal 30 novembre prossimo, ovvero questa settimana tra soli due giorni: un'occasione imperdibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand per vedere o rivedere la seconda avventura animata di Miles Morales prodotta da Sony Pictures e arrivata al cinema l'estate scorsa.

Il film sarà l'ultimo contenuto aggiunto al catalogo Prime Video per il mese di novembre, e sarà seguito dai nuovi film in prima visione di dicembre 2023:

All My Puny Sorrows | 1 dicembre

Jurassic World - Il dominio | 4 dicembre

L’ordine del tempo | 14 dicembre

Il più bel secolo della mia vita | 23 dicembre

Fidanzata in affitto | 24 dicembre

The Machine | 25 dicembre

Black Phone | 25 dicembre

Morbius | 26 dicembre

Cattiva Coscienza | 27 dicembre

I Cavalieri dello zodiaco | 28 dicembre

Amsterdam | 30 dicembre

In aggiunta, tra gli altri film in uscita a dicembre su Prime Video segnaliamo anche:

L’impiegato del mese | 1 dicembre

RoboCop (2014) | 1 dicembre

RoboCop (1987) | 1 dicembre

La ragazza del treno | 3 dicembre

Robin Hood - Principe dei ladri | 3 dicembre

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive | 6 dicembre

La maschera di Zorro | 8 dicembre

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo | 9 dicembre

Dragon Ball: Il torneo di Miifan | 9 dicembre

Charlie’s Angels (2000) | 14 dicembre

Charlie’s Angels (2019) | 14 dicembre

Charlie’s Angels - Più che mai | 14 dicembre

Wonder | 21 dicembre

Il giorno più bello del mondo | 31 dicembre

L’immortale | 31 dicembre

Cetto c’è senzadubbiamente | 31 dicembre

Per altri contenuti scoprite 4 nuovi film originali in uscita su Prime Video a dicembre 2023.