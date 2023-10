Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva su Netflix! Ecco la data

Negli anni sono molti i prodotti audiovisivi che sono stati realizzati su Spider-Man, ma siamo più che certi che nessuno di questi, nemmeno le trasposizioni cinematografiche, sono riuscite a catturare così a pieno l'essenza del personaggio e del suo universo come ha fatto il recente Spider-Man: Across The Spider-Verse.

La pellicola sin da quando si è mostrata nei primi trailer ha rivelato di possedere uno stile unico e la volontà di raccontare una storia dalle ambizioni più alte di qualsiasi altro progetto dedicato all'arrampica muri di quartiere.

Adesso tutto lo spettacolo visivo e tecnico che in molti sono riusciti a godere direttamente nella loro sala cinematografica di riferimento, sta per invadere i salotti di tutti gli abbonati alla piattaforma Netflix.

Sembra infatti ormai certo, Spider-Man: Across The Spider-Verse arriverà il prossimo 31 ottobre negli Stati Uniti su Netflix, giusto in tempo per accontentare coloro che ad un inquietante film dell'orrore preferiranno passare la serata in maniera decisamente alternativa!

Se invece siete tra coloro che ancora non hanno visto il film, vi consigliamo caldamente di farlo, e se non siete ancora convinti ecco qui la nostra recensione di Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Che ne dite? Oltretutto, sapevate che Netflix ha cancellato un mare di serie tv?