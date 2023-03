Spider-Man: Across the Spider-Verse: arriva un'altra foto di Miles e Gwen!

Sequel di SpiderMan - Un nuovo Universo, Spider-Man: Across the Spider-Verse riprenderà i personaggi di Miles Morales e Gwen Stacey, la cui voce verrà doppiata (per la versione originale) da Hailee Steinfeld e Shameik Moore.

Nella nuova diffusa da un Tweet di "Cosmic Marvel" vediamo i due protagonisti insieme, entrambi appesi, Miles per un braccio e Gwen all'incontrario.

Cosa staranno facendo mai i due? Alcuni suppongono che la giovane ragazza sia andata a recuperare Miles per avventurarsi in un nuovo pericolo, ma finora non c'è una descrizione precisa della scena. Sappiamo intanto che Miles presenterà Gwen ai suoi genitori Rio Morales e Jefferson Davis(interpretati rispettivamente da Brian Tyree Henry e Luna Lauren Vélez. A confermarlo è un'altra foto ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Per il sequel sono state già anticipate delle informazioni cruciali, direttamente da Joaquim Dos Santos, co-regista della saga. In breve, i personaggi del nuovo film attraverseranno cinque nuove dimensioni, di cui una è ancora segreta. Le quattro saranno: Mumbattan, Nueva York, New London ed Earth-65.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 1 Giugno di quest'anno. Ma nei piani c'è già un sequel: parliamo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, previsto per il 29 marzo 2024.