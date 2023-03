Spider-Man Across the SpiderVerse, annunciata una quinta dimensione...ma sarà una sorpresa

Dopo aver dato un'occhiata alle nuove cover di Empire dedicate a Spiderman Across the Spider Verse, torniamo a parlare dell'attesissimo sequel animato della Sony Pictures approfittando di alcune recenti interessanti dichiarazioni del co-regista Joaquim Dos Santos.

Proprio parlando con Empire Magazine, infatti, Dos Santos ha anticipato che in Spider-Man: Across the Spider-Verse, i personaggi visiteranno cinque dimensioni: Earth-65 di Gwen Stacy, Mumbattan di Spider-Man India, Nueva York di Spider-Man 2099 e New London di Spider-Punk, più una quinta dimensione volutamente tenuta segreta per essere svelata come gran sorpresa durante gli eventi del film. "Ogni mondo è un posto unico", ha dichiarato Joaquim Dos Santos. "In sostanza, abbiamo realizzato cinque film in uno".

In precedenza, i co-produttori Christopher Miller e Phil Lord avevano dichiarato che il film avrà sei diversi stili di animazione grafica, ognuno dei quali rispecchierà uno dei mondi della storia (quello di Miles, il principale, e gli altri cinque). "Il primo film aveva uno stile di animazione dominante per tutta la storia, questo sequel ne ha sei". Possibile che la quinta dimensione anticipata da Joaquim Dos Santos sia il Marvel Cinematic Universe live action di Tom Holland? Secondo le indiscrezioni, l'attore di Spider-Man avrà un ruolo nel film animato della Sony, ma succederà davvero? Staremo a vedere.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà in Italia dall'1 giugno.