Spider-Man: Across the Spider-Verse, quanti anni hanno Miles e Gwen nel film?

Quanti anni hanno Miles Morales e Gwen Stacy? In attesa di poter vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse anche su Netflix Italia, proviamo a capire l'età dei protagonisti della saga animata di Sony Pictures basata sui famosi personaggi Marvel.

L'età di Miles Morales non è mai stata rivelata esplicitamente, neppure ai tempi del primo film della saga Spider-Man: Un nuovo universo, ma gli spettatori più attenti ricordano che, grazie ad un dialogo di Gwen Stacy, sappiamo che il protagonista è più giovane di lei di almeno "quindici mesi". Poco dopo l'uscita del film originale, uno dei registi del progetto, Peter Ramsey, suggerì che Miles fosse un "ragazzino di 13 anni", ma non è mai stato chiarito se il suo commento fosse riferito al Miles dei fumetti oppure al Miles del film.

Flashforward verso Spider-Man: Across the Spider-Verse, ambientato "un anno e quattro mesi" dopo gli eventi del primo film, come rivelato da Miles Morales in uno dei primi dialoghi della storia. Il film inoltre specifica che il protagonista frequenta ancora il secondo anno della Brooklyn Visions Academy, e proprio questo è il dettaglio più importante per capire l'età di Miles: dato che frequenta il secondo anno, dovrebbe avere circa 15 anni durante Across the Spider-Verse, e quindi circa 13 anni durante gli eventi del primo film. Di conseguenza, dato che sappiamo che Gwen è più grande di lui di circa quindici mesi, possiamo mettere in conto un'età di circa 16 anni e tre mesi per la co-protagonista della saga.

Per altri contenuti, ecco che cosa sappiamo sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo e ultimo film della saga animata dedicata a Miles Morales.