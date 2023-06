Spider-Man: Across the Spider-Verse, gli animatori contro Phil Lord: 'Eravamo inutili'

Nonostante un risultato finale da strabuzzare gli occhi, la produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbe non esser stata esattamente tutta rose e fiori: a parlarne sono stati alcuni animatori che, in forma anonima, hanno rilasciato un'intervista nella quale si scagliano contro il produttore Phil Lord.

"È una cosa comune che i produttori abbiano grande voce in capitolo, ma di solito non sono così pesantemente coinvolti come Phil. Come produttore, Phil sovrasta tutti i registi. Se Phil ha qualcosa da dire che li contraddice, il suo messaggio ha la precedenza. Loro devono fare ciò che dice Phil, e di conseguenza ci sono stati continui tagli e cambiamenti" sono state le parole di uno di questi, il tutto mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse vola al box-office.

"Eravamo inutili, questo è ciò che dicevano. Ed è probabilmente la cosa più demotivante per un gruppo di persone: alcuni di noi hanno dovuto prendere un volo per Vancouver, trovare un appartamento e poi star lì a rigirarsi i pollici per tipo tre mesi. La cosa peggiore che puoi fare a un artista è assumerlo e poi non metterlo a fare niente. Ogni settimana di ozio in più significava che il carico di lavoro successivo sarebbe diventato sempre più folle" prosegue un altro animatore. Vedremo se la produzione avrà qualcosa da dire in merito: qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.